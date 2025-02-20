استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس في نواكشوط، رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو.

وركّز اللقاء على “العلاقات التاريخية بين الشعبين الموريتاني والإسباني”، وسبل “تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين”.

رئيس جزر الكناري الذي بدأ زيارته لموريتانيا أمس الأربعاء، اجتمع اليوم الخميس قبل لقائه بولد الغزواني، مع وزيريْ الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي.

وبحث مع الوزيرين تعزيز التعاون في ما يعني قطاعيهما.

ويرافق كلافيخو وفد يضم قرابة 70 من رجال الأعمال، ورواد المشاريع، والباحثين، وممثلي الجامعات، ومسؤولي الموانئ.