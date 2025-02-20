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موري آلو

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وفاة عنصر أمني وإصابة 3 آخرين في حادث سير لموكب “مدير الأمن” الموريتاني

محمد فال فتىبواسطة
حادث سير - صور أرشيف

لقي أحد أفراد الأمن المرافقين لموكب الفريق محمد الشيخ ولد محمد لمين، المدير العام للأمن الوطني في موريتانيا، مصرعه إثر حادث سير وقع بالقرب من مدينة نواذيبو، وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ (صحراء ميديا).

وقالت المصادر إن الحادث وقع على بعد حوالي 55 كيلومتراً من نواذيبو، إثر اصطدام إحدى سيارات الموكب بحاجز أمني، ما أدى إلى وفاة العنصرالأمني على الفور وإصابة ثلاثة آخرين كانوا يرافقونه في نفس السيارة.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى نواذيبو لتلقي العلاج اللازم.

وكان الموكب الأمني في طريقه إلى نواذيبو قادماً من مدينة أطار، حيث ضم الوفد عدداً من الشخصيات الأمنية البارزة، من بينهم مدير أمن الدولة المفوض الإقليمي محمد عبد الله ولد أحمد الطلبة، الملقب السفير“.

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موري نت
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