بحث وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله لولي، مع رئيس إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، اليوم الخميس، بنواكشوط، “سبل تعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجال تمكين الشباب والتشغيل”.

رئيس حكومة جزر الكناري الذي يزور موريتانيا، رفقة وفد هام، ركّز في كلامه على “أهمية هذا القطاع المستحدث”، (يعني تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية).

وشدد على “ضرورة إقامة تعاون وثيق مع هذا القطاع الحيوي ذي الأهمية البالغة”.

ويزور رئيس جزر الكناري، على رأس وفد هام موريتانيا في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتجاري بين موريتانيا وجزر الكناري، مع التركيز على قضايا الهجرة، والاستثمار، والتكوين المهني.

ويضم الوفد الذي وصل مساء أمس الأربعاء، قرابة 70 من رجال الأعمال، ورواد المشاريع، والباحثين، وممثلي الجامعات، ومسؤولي الموانئ.