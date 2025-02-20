وشّح رئيس ديوان بعثة الأمم المتحدة لأفريقيا الوسطى “مينيسكا”، ريني أونانا، عناصر وحدة الدرك الموريتانية المنتمية لقوات حفظ السلام بجمهورية وسط أفريقيا.

رئيس الديوان وشّح عناصر الوحدة نيابة عن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فالانتين رغوابيزا.

وقال قائد وحدة الدرك الموريتانية لحفظ السلام الرائد بوبكر انيانع، إن هذا “التوشيح يأتي تقديرا للدور الريادي الذي قامت به الوحدة، بمهنية واحترافية وانضباط، في خلال أدائها مهمتها لحفظ السلام بجمهورية وسط إفريقيا”.

وثمّن مدير الديوان ريني أونانا، وقائد مكونة الشرطة المساعد ببنانكي، “الدور الذب لعبته الوحدة الموريتانية والجهود التي بذلتها خلال تأديتها لمهمتها”.