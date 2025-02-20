بحث وزير الصحة الموريتاني، عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الخميس، مع المدير العام لمؤسسة ابرازفيل المتخصصة في تعزيز الصحة العامة والتنمية المستدامة، “سلامة الأدوية ومكافحة الأدوية المغشوشة”.

وناقش اللقاء “المهمة المنتظرة من الهيئة في تقديم الاستشارة حول موضوع حول سلامة الأدوية ومكافحة الأدوية المغشوشة”، وكذا الاستفادة “من التجارب الناجحة في هذا المجال”.

وكانت وزارة الصحة قد عملت مؤخرا على إجراءات مستحدثة لمكافحة تزوير الأدوية وتهريبها.

وفي سياق متصل، اجتمع رئيس هذه الهيئة أمس الأربعاء مع المسؤولين المعنيين بقطاع الأدوية.

وحسب بيان للوزارة اليوم فإن ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة إلى ضمان “سلامة الأدوية ومنع التلاعب بها” في إطار “خطة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الرقابة ومكافحة الأدوية المغشوشة”.

ويأتي تركيز مؤسسة إبرازفيل “بشكل خاص على مكافحة الأدوية المغشوشة وتقليل التأثير البيئي للقطاع الدوائي”.