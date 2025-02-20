استقبل ويزر الصحة الموريتاني عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الخميس في نواكشوط، بعثة إسبانية في إطار اللقاءات التحضيرية للزيارة المرتقبة لرئيس جزر الكناري إلى موريتانيا.

وتناول اللقاء مجالات عدة منها: التكوين والتطبيب عن بعد وتجهيز المستشفيات، إضافة إلى الدراسات والتسهيلات التي توفرها المملكة الإسبانية للقطاع لدخول السوق الموريتانية في المجال الصحي.

ورافق البعثة أعضاءٌ من مجلس الأعمال الموريتاني الإسباني.

ويزور رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، هذه الأيام موريتانيا في زيارة رسمية، ضمت وفدا من قرابة 70 من رجال الأعمال، ورواد المشاريع، والباحثين، وممثلي الجامعات، ومسؤولي الموانئ.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والتجاري بين موريتانيا وجزر الكناري، مع التركيز على قضايا الهجرة، والاستثمار، والتكوين المهني.