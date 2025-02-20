أوفدت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بعثات المعاينة المباشرة للتحقق من أهلية أصحاب الملفات المتقدمين للاستفادة من برنامج “أبشر” الذي سيعلن عن انطلاقته قريباً.
ويأتي إيفاد البعثات بعد اكتمال تسجيل أكثر من 10 آلاف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة، على منصة “طموحي” الرقمية لطلب المساعدة الاجتماعية.
وحسب ما أعلنت الوزارة فإن إطلاق تلك البعثات يأتي في إطار ضمان وصول المساعدة الاجتماعية لمستحقيها، تجسيدا للبرنامج المجمتعي للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يضع تقريب الخدمة من المواطنين ودعم ورعاية الطبقات الهشة منهم في صدارة الأولويات، حسب تعبيرها.