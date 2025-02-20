أوفدت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بعثات المعاينة المباشرة للتحقق من أهلية أصحاب الملفات المتقدمين للاستفادة من برنامج “أبشر” الذي سيعلن عن انطلاقته قريباً.

ويأتي إيفاد البعثات بعد اكتمال تسجيل أكثر من 10 آلاف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة، على منصة “طموحي” الرقمية لطلب المساعدة الاجتماعية.