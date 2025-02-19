عقد المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب “ابرور”، أمس الثلاثاء، في مدينة أطار اجتماعا موسعا مع ضباط قطاع الأمن في أربع ولايات هي : تيرس زمور وآدرار وتكانت وإينشيري.

وحسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا، فإن الاجتماع يأتي في إطار زيارة عمل يقوم بها مدير الأمن لولاية آدرار شمالي موريتانيا، في إطار متابعة الوضع الميداني، وتعزيز أداء الوحدات الأمنية بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم في الولايات المذكورة.

وناقش الاجتماع التحديات الأمنية التي تواجه هذه الولايات، وأفضل السبل لمواجهتها وتعزيز التنسيق الأمني بين القطاعات المختلفة.

كما بحث الاجتماع الأمني استراتيجية الأمن الوطني خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية مثل مكافحة الجريمة، وتعزيز جاهزية العناصر الأمنية.