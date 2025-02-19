أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عن تحديد ستة منافذ حدودية في ولاية تيرس زمور، وذلك ضمن إطار تنظيم المعابر الحدودية على المستوى الوطني.

وحسب مقرر صادر عن الوزارة فقد توزعت هذه المنافذ على مقاطعات الولاية على النحو التالي:

– مقاطعة ازويرات: منفذ واحد في منطقة الكلب.

– مقاطعة بير أم اكرين: ثلاثة منافذ هي بير أم اكرين، عين بنتيلي، وإسماعيل الولي الباردي، الذي يقع في المعبر الحدودي بين موريتانيا والجزائر.

مقاطعة افديرك: منفذان، أحدهما في افديرك والآخر في اتواجيل.

وقد تم اعتماد هذه المنافذ ضمن 82 منفذًا حدوديًا على مستوى البلاد، وفقًا لمقرر رسمي وقّعه وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين.