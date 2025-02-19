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Mauritel

وزارة التجارة تعلن عن اتفاق لتسقيف أسعار الدجاج المستورد

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلنت وزارة التجارة أنها تولت إلى اتفاق مع اتحادية التجارة لتسقيف أسعار الدجاج المستورد بهدف ضمان توفيره للمستهلك ومنع المضاربات خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة إن الاسعار الجديدة ستكون وفق الجدول التالي:

* الدجاج المقطع المستورد:

– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 82 أوقية جديدة،

– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 84 أوقية جديدة،

– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 95 أوقية جديدة،

* الدجاج الكامل المستورد:

– سعر الكيلوغرام عند الجملة: 118 أوقية جديدة،

– سعر الكيلوغرام عند نصف الجملة: 120 أوقية جديدة،

– سعر الكيلوغرام عند التجزئة: 135 أوقية جديدة،

 

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