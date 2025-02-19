يبدأ رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، (اسبانيا) مساء اليوم الأربعاء، زيارة رسمية لموريتانيا، رفقة وفد يضم قرابة 70 من رجال الأعمال، ورواد المشاريع، والباحثين، وممثلي الجامعات، ومسؤولي الموانئ.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والتجاري بين موريتانيا وجزر الكناري، مع التركيز على قضايا الهجرة، والاستثمار، والتكوين المهني.

وسيلتقي كلافيخو خلال زيارته لنواكشوط عددا من المسؤولين الموريتانيين، بينهم وزير الشؤون الخارجية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير التكوين المهني، حيث ستتم مناقشة مشروع “Tierra Firme”، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل وتدريب مهني للشباب في موريتانيا والسنغال وغامبيا، في إطار الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير النظامية.