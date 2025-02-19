أعلن اليوم الأربعاء عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» لعام 2025، التي تضمنت ست روايات من بينها رواية موريتانية.

وجاءت على رأس القائمة التي أعلن عنها في حفل أقيم في مكتبة الإسكندرية بمصر، رواية “دانشمند” للكاتب الموريتاني أحمد فال الدين.

وكانت لجنة الجائزة قد أعلنت في يناير الماضي عن القائمة الطويلة التي اختارتها من بين 124 رواية ترشحت للجائزة هذا العام.

ويُتوقع في 24 من ابريل 2025 أن يتم الإعلان في أبو ظبي عن الرواية الفائزة بالجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أميركي.