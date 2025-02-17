أعلن الاتحاد الأفريقي، تعيين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بطلا للعلوم والابتكار، “تقديرا لجهوده في تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار”.

وجاء في بيان نشرته اليوم رئاسة الجمهورية الموريتانية، أن هذا التعيين يأتي “تتويجا لنجاحاته في فترة رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي”.

وأضاف أن “رؤيته المتبصرة أسمهت في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز السلم والاستقرار، ودعم التكامل الاقتصاد”.

وأشار إلى أنه تأكيدٌ على ما رسخه ولد الغزواني من “إيمان قوي بأن العلم والابتكار يشكلان حجر الأساس لأي تنمية مستدامة”.

وأضاف أنه دليل على “قناعته العميقة بأن تمكين العقول الإفريقية، وتعزيز البحث العلمي، وتحفيز الإبداع هي مفاتيح أساسية لضمان موقع ريادي للقارة في مسيرة التقدم العالمي”.

وكان الرئيس الموريتاني قد سلّم قبل يومين رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو، وذلك بعد عام من تسلمه لها.