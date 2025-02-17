بحث وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد احمد لولي، اليوم الاثنين، مع وفد من خفر السواحل الأمريكي، آفاق تعزيز التعاون في مجال الموانئ البحرية.

وفد خفر السواحل الأمريكي الذي يزور موريتانيا حاليا، يقوده سكوت هوولاند، رئيس بناء القدرات والمساعدة الفنية في البرنامج الدولي للموانئ في منطقة المحيط الأطلسي.

ومن المقرر أن يزور الوفد الأمريكي ميناء نواذيبو المستقل والميناء المعدني للشركة الوطنية للصناعة والمعادن وميناء نواكشوط المستقل المعروف ب”ميناء الصداقة”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

ويُشار هنا إلى أن خفر السواحل الأمريكية “يصدر سنويا قائمة للموانئ العالمية يحدد فيها نسبة السلامة والأمن في كل ميناء”.