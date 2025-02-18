اجتمعت للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ضمان التزود بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم مساء أمس الاثنين، لبحث مراحل التحضير لتزويد الأسواق استعدادا لشهر رمضان.

وقدمت وزيرة التجارة والسياحة خلال الاجتماع عرضا تطرق للمكونات التي تتعلق بضمان توفر المواد الأكثر استهلاكا في الشهر الكريم.

وحسب ما نشرت الوزارة الأولى، فقد ألزم الوزير الأول الذي ترأس الاجتماع، الوزراء المعنيين بالعمل الدؤوب والتنسيق المستمر كل فيما يعنيه؛ لضمان استمرار توفر المواد الحيوية طيلة شهر رمضان ؛ بالكميات الكافية والجودة المطلوبة والأسعار المناسبة.

وأضافت أن الاجتماع حضره الفاعلون في مختلف المجالات المستهدفة