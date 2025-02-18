أعلنت شركة الموريتانية للطيران عودة طائرتين تابعتين لها إلى الخدمة بعد أيام من توقفهما، ما أثر على حركة المسافرين الذين حجزوا مسبقا عبر الشرطة.

وقالت الشركة في إشعار لها، إن طائرتا آمبراير 145 و بوينغ 737- ماكس التابعتان لها عادتا للخدمة، بعد خضوع الأولى لعملية صيانة دورية خلال الأيام الماضية، وتقف الثانية لعدة أيام، دون أن توضع الأسباب التي أدت إلى توقفها.