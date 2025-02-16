وشح الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس السبت، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي محمد، ومجموعة من كبار موظفي الاتحاد الأفريقي، “تقديراً للجهود التي بذلوها خلال فترة رئاسة الاتحاد“.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر السفارة الموريتانية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث منح غزواني موسى فكي محمد وسام “قائد” في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، اعترافاً بدوره البارز في قيادة الاتحاد وتعزيز التعاون الأفريقي.

كما كرم الرئيس الموريتاني عدداً من كبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي بمنحهم أوسمة برتبة “ضابط” في نظام الاستحقاق الوطني، وهم: البروفيسور محمد الحسن لبات، مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وألبرت موديندا موتشانجا، مفوض الاقتصاد والتنمية والتجارةوالسياحة والصناعة والمعادن، وجوزيفال ساكو، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وجان كاسيا، المدير العامللمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa-CDC).

وكان غزواني سلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي أمس السبت، لنظيره الأنجولي جواو لورينسو.