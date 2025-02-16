لقي 48 شخصاً مصرعهم يوم السبت إثر انهيار منجم ذهب حرفي غير قانوني قرب بلدة كينيبا في منطقة كايس بغرب مالي، وفق ما ذكرت الشرطة االمالية.

الشرطة المحلية المالية قالت إن “بعض الضحايا سقطوا في المياه، ومن بينهم سيدة كانت تحمل طفلها على ظهرها“.

ووقع الحادث في منجم تشغله مجموعات محلية بشكل عشوائي، وذكرت مواقع أفريقية أن الموقع يتبع ملكية صينية، مؤكدة أن الضحايا غالبيتهم من النساء.

وتعد المناجم الحرفية مصدر رزق رئيسي لآلاف العائلات في المنطقة، رغم افتقارها لمعايير السلامة الأساسية، مما يجعلها عرضة لكوارث متكررة.

وتأتي هذه الحادثة في سياق ازدهار التعدين العشوائي في مالي، خاصة في مناطق غنية باحتياطيات الذهب مثل كايس.

وقبل أقل من عام أدى انهيار أرضي إلى مقتل أكثر من 70 شخصا في منجم ذهب في جنوب مالي. وفي نهاية يناير الماضي توفي 10 عمال،معظمهم من النساء، إثر انهيار منجم ذهب في جنوب البلاد.

وتواجه مالي تحديات كبيرة في تنظيم قطاع التعدين، حيث تعتمد آلاف العائلات على هذه المناجم غير القانونية كمصدر دخل رئيسي، رغم المخاطرالجسيمة التي تتعرض لها.