اعتبر الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي، إن الرئاسة الدورية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الأفريقي كانت فرصة للتعريف بموريتانيا، و”تبديد كل الصور السلبية التي قد تكون ترسخت لدى البعض عنها”.

وقال ولد اجاي في تدوينة عبر صحفته على الفيسبوك إن الأنشطة التي استضافتها العاصمة الموريتانية كان لها دور «محوري في تحقيق العديد من الإنجازات وفي وضع قواعد صلبة لتحقيق أخرى في قابل الأيام».

وسلّم ولد الغزواني رئاسة الاتحاد، الذي تأسس سنة 2002، إلى الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، اليوم السبت، خلال افتتاح القمة العادية الـ38 للاتحاد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتجدر الإشارة إلى أن ولد الغزواني الذي تسلّم رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2024 خلفًا للرئيس القمري غزالي عثماني، هو ثاني رئيس موريتاني يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد سلفه محمد ولد عبد العزيز، الذي استلمها بين يناير 2014 وحتى يناير 2015.