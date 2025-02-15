أعلنت الوكالة الرقمية للدولة، الذراع التنفيذي لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، عن فتح باب الاكتتاب لتوظيف 12 موظفًا بعقود دائمة في عدة تخصصات تقنية.

وقالت الوكالة في بيان صادر عنها، إن الاكتتاب يشمل ثمان تخصصات رئيسية، هي: تطوير التطبيقات، والحكومة الإلكترونية، وتكامل الأنظمة، والبنية المؤسسية، بالإضافة إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإدارة قواعد البيانات، والبرمجة العامة (Full Stack)، وجودة البرمجيات، وإدارة الأنظمة والشبكات.

وأرفقت الوكالة في البيان موقعاً الكترونياً (https://recrutements.gov.mR) أوضحت أن عملية التسجيل للاكتتاب ستكون متاحة عبره، مذكرةً أن آخر أجل للتقديم 28 من فبراير الجاري.

الوكالة الرقمية للدولة هي مؤسسة تنفيذية تابعة لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، تأسست في 26 أبريل 2023، وتلعب دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجيات الرقمية للدولة بما في ذلك تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.