خلدت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية اليوم الإثنين، الذكرى الـ 64 لعيد تأسيس القوات المسلحة، الذي يصادف ال 25 نوفمبر من كل سنة.

وشهد هذا التخليد حفلا لرفع العلم بمقر قيادة الأركان العامة للجيوش، بحضور وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، ووزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بالإضافة إلى قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بله شعبان.

وتضمن الحفل استعراض وحدات من الجيش والدرك والحرس، أدت تحية الشرف، ومصافحة كبار قادة الأركان وقادة المكاتب والمديريات بقيادة الأركان العامة للجيوش والملحقين العسكريين في السفارات، المعتمدة لدى موريتانيا.

الحفل شهد أيضا حضور بعض قدماء قادة أركان الجيش، والدرك، والحرس الوطنيين، ورؤساء روابط متقاعدي الجيش والدرك الوطني والحرس الوطني.