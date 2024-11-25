دخلت نقابات التعليم الأساسي والثانوي بموريتانيا اليوم الاثنين، في إضراب عن التدريس لمدة ثلاثة أيام.

‎وأوضحت النقابات أن الإضراب يأتي احتجاجا على الدخول في المزيد من حلقات التضييق على المدرس الميداني/ وتحميله عواقبَ فشلِ تسيير المصادرِ البشرية للقطاع.

‎وبالتزامن مع الإضراب نظمت النقابات وقفات احتجاجية، طالبت خلالها بتحقيق مطالب المدرسين على الفور.

وكانت هذه النقابات قد أعلنت في وقت سابق توقفها عن التدريس، احتجاجا على ما وصفته بالاعتداء على بعض المدرسين، من قبل الشرطة أثناء تنظيم وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي.