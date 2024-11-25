زار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، مركز إيواء المتضررين من الفيضانات الأخيرة بملعب الكيلومتر 7 بمدينة روصو، عاصمة ولاية اترارزة، وذلك في إطار زيارة الاطلاع التي قام بها ولد الغزواني لولاية اترارزة، لإطلاق مشاريع تنموية تخليدا للذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن رئيس الجمهورية عقد خلال هذه الزيارة اجتماعا مع ممثلي مركزي الإيواء بملعب الكيلوميتر7 بروصو ومركز البزول بانتيكان.

وكانت الولايات الجنوبية من موريتانيا، على ضفة نهر السنغال، تشهد فيضانات مستمرة، نزح على إثرها سكان القرى المحاذية للنهر، وسعت الدولة الموريتانية لاحتواء آثارها عن طريق إجلاء سكان المنطقة إلى مناطق أبعد.

وتحدثت مصادر إدارية لـ « صحراء ميديا » في وقت سابق، عن تراجع منسوب المياه في اترارزة، مؤكدة أن “الفيضانات لم تعد تشكل خطرا”.

وتوجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة روصو بولاية اترارزه، في زيارة ستشمل لاحقا بقية ولايات الضفة.