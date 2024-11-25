دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين في اشگاره التابعة لبلدية روصو بولاية اترارزة، مشروع كهربة المناطق الزراعية في الضفة بولايتي ترارزة ولبراكنه.

ويشمل المشروع بناء 300 كيلومتر من شبكة الجهد المتوسط الهوائية (33 كيلو فولت)، وتجهيز ثلاث محطات تحويل كهربائية بطاقة 630 كيلو فولت أمبير لكل محطة، وتركيب 40 محولاً هوائياً من نوع H61، ومد 60 كيلومتراً من شبكة الجهد المنخفض الهوائية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع الذي أنجز وفق اتفاقية تفويض وقعتها وزارة الطاقة والنفط ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية، ومجموعة صوملك، 3 مليارات و90 مليون أوقية قديمة، ممولة بالكامل من ميزانية الدولة، وتُقدر مدة تنفيذ أشغال المشروع بـ24 شهرا، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن المشروع سيسهم في “خفض كلفة الري بنسبة تصل إلى 30%، ما يعني تقليل كلفة الإنتاج الزراعي والغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية”، مضيفا أنه “يشكل إنجازا نوعياً”.

وأضاف ولد محمد خالد، أن “المشروع مثل لعقود طويلة حلما لأجيال عديدة من المزارعين، وقد أصبح اليوم واقعاً معاشا”.

وحسب الوزارة فإن المشروع من شأنه أن يسهم في تحسين ظروف الإنتاج الزراعي في مناطق الضفة بولايات ترارزة ولبراكنة، بالإضافة إلى أنه “يقلل الاعتماد على المولدات التي تعمل بالديزل، مما يسهم في حماية البيئة وخفض تكاليف التشغيل على المزارعين والمستثمرين” وفق الوزارة.