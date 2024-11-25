توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، إلى مدينة روصو بولاية اترارزه، في زيارة ستشمل لاحقا بقية ولايات الضفة، بعد أسابيع من الفيضانات التي هجرت مئات الأسر بسبب الفيضانات التي شهدها نهر السنغال.

وحسب ما أعلنت الرئاسة الموريتانية، فمن المنتظر أن يطلق ولد الغزواني، خلال جولته عدة مشاريع تنموية، تخليدا لذكرى ال 64 لعيد الاستقلال الوطني.