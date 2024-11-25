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جبهة تحرير أزواد توقف عصابة استولت على سيارتين لمنقبين موريتانيين

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا، أن عناصر من جبهة تحرير أزواد أوقفت أمس الأحد، عصابة مسلحة بعد استيلائها على سيارتين عابرتين للصحراء، تعودان لمنقبين موريتانيين.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس زمور، نقلا عن مصادر محلية، أن السيارتين تم الاستيلاء عليهما في منطقة الشكات شمالي شرق ولاية تيرس زمور تحت التهديد بالسلاح.

وأفادت المصادر أن العصابة استحوذت بالقوة على سيارتين عابرتين للصحراء، بالإضافة إلى مجموعة من التجهيزات المستخدمة في مجال التنقيب قبل أن تلوذ بالفرار.

وحسب نفس المصدر، فإن مقاتلي جبهة أزواد، دخلوا في مطارة للعصابة بعد عبورها الحدود إلى داخل الأراضي المالية، قبل أن تتمكن من توقيف العصابة ومصادرة إحدى السيارتين.

وأشار المصادر إلى أن السيارة الأخرى اشتعلت فيها النيران أثناء المطاردة، ما تسبب في احتراقها بالكامل، ولم يكشف المصدر عن طبيعة العصابة ولا جنسيات أفرادها.

 

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موري نت
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