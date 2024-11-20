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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا تعلن عن نظام جديد لتحديث وتأمين لوحات ترقيم السيارات

أحمد كليبواسطة

أعلنت الحكومة الموريتانية عن خطط لإطلاق نظام جديد يهدف إلى تحديث وتأمين لوحات ترقيم السيارات في البلاد.

وأوضح بيان صادر عقب مجلس الوزراء، أن النظام الجديد يعتمد على لوحات ترقيم متوافقة مع أنظمة التحكم الرقمية، مما يسهم في تحسين عملية التعرف على السيارات ودعم التسيير الذكي للمرور.

وبحسب البيان الذي قدمه وزير التجهيز والنقل اعلي سيد أحمد الفيرك، فإن النظام الجديد  يندرج في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلامة على الطرق وتنظيم حركة المرور.

وسيشمل هذا التحديث جميع السيارات المرقمة حديثًا، بينما ستُمنح السيارات المتداولة، والتي يقدر عددها بنحو 400 ألف سيارة، فترة انتقالية مدتها سنتان لتغيير لوحاتها القديمة إلى اللوحات الجديدة المؤمنة.

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موري نت
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