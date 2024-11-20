الحكومة الموريتانية تصادق على مشاريع مراسيم تهدف إلى تحسين تنظيم قطاعات الرياضة والكهرباء والتشغيل.

صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم على مشروع مرسوم يحدد النظام الأساسي النموذجي للاتحاديات الرياضية ومعايير تصنيف المنشآت وطرق تسييرها.

وقالت الحكومة في بيان، إن المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يدعم ممارسة رياضية مستدامة وشفافة متوافقة مع المعايير الدولية، ويسعى إلى تصنيف وإدارة البنية التحتية الرياضية بشكل يضمن تطوير الرياضة الوطنية وفقاً للتشريعات المعمول بها.

كما صدقت الحكومة على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق بعض أحكام مدونة الكهرباء، الذي يوضح التزامات مشغلي الخدمة العامة في مجال الكهرباء ويحدد دور سلطة التنظيم في مراقبة جودة واستمرارية الخدمات وتحديد التسعيرة.

كما أعلنت عن تصدقيها على تعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، بهدف تعزيز الحوكمة في هذا القطاع وتحسين أدائه.