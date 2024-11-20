أعلنت «شركة كنز ماينينغ» الموريتانية أنها حققت تقدما في الحد من المخاطر البيئية التي يسببها التعدين الأهلي، خصوصا فيما يتعلق باستخدام الزئبق.

الشركة التي تشارك في مؤتمر COP29، في باكو، قالت في بيان إنها «نجحت في استخراج أكثر من 22 كيلوجرامًا من الزئبق، مما منع تلوث التربة وأنظمة المياه وحماية المجتمعات المحلية» وفق البيان.

وأضافت الشركة أن هذه المخاطر تشكل «أحد أكثر التحديات البيئية إلحاحًا المرتبطة بتعدين الذهب الحرفي».

وقالت الشركة إنها اعتمدت استراتيجية لتعزيز حماية البيئة، من خلال «اعتماد تقنيات أنظف، وتعزيز التعاون مع المنقبين الأهليين، وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع التعدين».