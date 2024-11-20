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الأربعاء, 20 نوفمبر
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

حوالي 75 مليون دولار لمشروع تأمين مياه الشرب في نواكشوط

أحمد كليبواسطة

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، مشروعًا يهدف إلى تأمين تزويد العاصمة نواكشوط بالماء الصالح للشرب من خلال تعزيز إمدادات المياه انطلاقًا من حقل آبار إديني.

ويتضمن المشروع، الذي تبلغ كلفته 75 مليون دولار، عدة مكونات فنية تشمل حفر 24 بئرًا جديدًا وتأهيل 37 بئرًا أخرى، وربطها بنظام تشغيل حديث يعتمد التسيير عن بعد.

ووفق وزارة المياه، فإنه سيتم تركيب أنبوب نقل بطول 59 كيلومترًا وبناء خزانين جديدين بسعات مختلفة، إلى جانب إعادة تأهيل خزانين قائمين.

وأضافت، أن هذا المشروع يسعى إلى زيادة إنتاج المياه بمقدار 60,000 متر مكعب يوميًا، مما يعزز توفير المياه لسكان العاصمة بشكل مستدام.

ويُنفَّذ بتمويل من ميزانية الدولة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن المقرر أن يكتمل في غضون 22 شهرًا.

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موري نت
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