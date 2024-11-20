أقال الرئيس الانتقالي في مالي الجنرال اسيمي غويتا الوزير الأول شوغيل مايغا، في مرسوم رئاسي اليوم.

وجاء في نص المرسوم، أن غويتا وأعضاء الحكومة، تمت إقالتهم، دون التطرق لأسباب ذلك.

شوغيل مايغا خرج السبت الماضي في مهرجان في باماكو انتقد فيه تمديد الفترة الانتقالية دون الاستشارة معه ومع حكومته.

وقال مايغا إن مالي في ظل الفترة الانتقالية الحالية، تسير في طريق من عدم اليقين.

ويتولى شوغيل مايغا رئاسة الوزراء، منذ عام 2021، بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح بالرئيس الانتقالي باه انداو، وقاده اسيمي غويتا.

وبعد تصريحاته المنتقدة للعسكر، خرجت مظاهرات تقودها حركات مساندة للعسكر، مطالبة بإقالة الوزير الأول واصفة إياه بالعدو، في إشارة لخرجته التي انتقد فيها ضمنيا غويتا والجنرالات الذين يحكمون مالي.