قالت وزيرة المياه والصرف الصحي في موريتانيا، آمال بنت مولود، إن قطاعها سيطلق عملية توسيع شبكة توزيع المياه بمدها حوالي 40 كيلومترًا في العاصمة نواكشوط.

جاء ذلك في خطاب للوزيرة بمناسبة وضع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، حجر أساس مشروع يهدف إلى تأمين تزويد العاصمة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب من خلال تعزيز إمدادات المياه انطلاقًا من حقل آبار إديني.

وأضافت بنت مولود أن توسيع شبكة المياه يندرج ضمن برنامج استعجالي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمياه في العاصمة نواكشوط.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يشمل تركيب آلاف التوصيلات المنزلية لتحسين وصول المياه إلى مختلف الأحياء والمناطق السكنية في المدينة.

وأكدت أن المشروع يتضمن أيضًا إعادة تأهيل وتوسعة محطات المياه في الميناء، توجنين، عين الطلح، والحرم الجامعي، بهدف تحسين ضخ المياه في هذه المناطق.

وقالت الوزيرة إن الحملة تشمل أيضًا القضاء على التسربات المائية وتحسين كفاءة شبكة التوزيع بما يعزز الاستدامة وجودة الخدمة.

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أكدت الوزيرة أن البرنامج يتضمن توسيع شبكة تصريف مياه الأمطار في المقاطعات المختلفة، بالإضافة إلى إزالة المياه الراكدة وتجفيف المناطق المتضررة لضمان بيئة صحية.