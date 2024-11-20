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الأربعاء, 20 نوفمبر
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

أحمد كليبواسطة

أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، بموجب مرسوم صادر اليوم، عن تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وقد شمل التعيين الأطباء مريم سيدات وعيش بيها من السلك الوطني للأطباء، والمحاميين لي صيدو ومحمد محمد سالك من الهيئة الوطنية للمحامين.

كما تم تعيين الداه أخطور وبا حمادي من الشخصيات المستقلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وهم: أم الخيري كان، مريم فاضل اخيار، إزيد بيه داي، أعيلي عابد، وعبيد إميجن.

كما تم تعيين سيد محمد سيد أب من أساتذة الجامعات.

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موري نت
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