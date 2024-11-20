افتتح محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي, أمس الثلاثاء، سوق لندن للأوراق المالية. بحسب الوكالة للأنباء (رسمية).

وتأتي هذه النشاطات في إطار الزيارة التي يقوم بها المحافظ إلى لندن من أجل تطوير الشراكة بين البنك المركزي الموريتاني وبورصة لندن للأوراق المالية.

وبعد افتتاح البورصة, ألقى المحافظ كلمة رد فيها التحية على خطاب الترحيب الذي ألقته جوليا هوكيت الرئيسة و المديرة التنفيذية لسوق لندن للأوراق المالية. كما التقى يوم قبل هذا الحدث، ببعض كبار المسؤولين في «بنك إنكلترا». بحسب ذات المصدر.

وتضمن برنامج يوم أمس سلسلة عروض قدمها خبراء من بورصة لندن حول الأسواق النقدية وتحليل البيانات الاقتصادية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التوقعات.

كما تناولت العروض أيضا أسعار الفائدة و أسواق الصرف, و من المقرر أن يلتقي في ذات السياق ولد الذهبي بعدد من المسؤولين من وزارة المالية و وزارة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء .

وكان البنك المركزي الموريتاني قد أقام شراكة مع بورصة لندن في إطار مشروع إقامة سوق انواكشوط للأوراق المالية, و يأمل أن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لهذا المشروع.