التقى الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، مساء أمس الثلاثاء بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط، رؤساء أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني.

وحسب ما أعلنت الوزارة الأولى خصص اللقاء لتبادل الآراء حول سبل تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الحكومة وهذه الأحزاب، وضرورة العمل المشترك استجابة لتوطيد اللحمة الوطنية وترسيخ الحكم الرشيد وتنقية الأجواء السياسية في البلاد.

وقال الوزير الأول خلال اللقاء إن إرادة الحكومة تتجه لمواصلة هذا النوع من اللقاءات، من أجل تبادل المعلومات، وإرساء مزيد من التنسيق و التشاور داخل الطيف السياسي المكون للأغلبية الرئاسية.