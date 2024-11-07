توعدت الإدارة العامة للأمن الوطني الموريتاني باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتصلين بأرقام الطوارئ بقصد «التشويش أو السخرية».

وقالت إدارة الأمن في بيان صادر عنها، أمس الأربعاء، إنها تلقت في يوم الثلاثاء وحده 1116 اتصالاً، كان منها «35 اتصالاً جاداً» فقط، مؤكدة أن بقية المكالمات كانت «عبثية صادرة عن بالغين وقصر».

ودعت إدارة الأمن الآباء والأمهات «بعدم ترك هواتفهم في متناول الأطفال للاتصال بالنظام، لتجنب تعرضهم لهذه الإجراءات».

وأكد البيان أن إدارة الأمن «اتخذت إجراءات لتفادي تكرار هذه الظاهرة وضمان كفاءة النظام»، مشيراً إلى أنه ستحظر أرقام المتصلين «غير الجادين من الوصول للنظام في المستقبل».

وشدد البيان على عزم الإدارة رفع شكاية إلى الجهات القانونية المختصة لتطبيق «الجزاءات الرادعة على المخالفين».

وكانت إدارة الأمن أعلنت في بيان صادر عنها في وقت سابق، عن تخصيص رقم “لمن لديه قضية مع الشرطة يود إبلاغها للمدير العام للأمن الوطني.

أوضحت في ذلك البلاغ أن الإدارة وضعت الرقم 190 “تحت تصرف المواطنين والمقيمين لإبلاغ المدير العام للأمن، الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين بشكاياتهم من الشرطة.