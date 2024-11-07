وقع وزير الاقتصاد و المالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ابوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع سفير ألمانيا الاتحادية، بموريتانيا فلوريان ريندل، اتفاق تعاون مالي، موجه لتمويل مشروع دعم تنفيذ الاستيراتيجية الوطنية لقطاع الصيد.

ويبلغ التمويل الحالي عشرون مليون يورو (ثمانمائة وستة وستون مليون أوقية جديدة) مما سيمكن من تمويل عدة مشاريع في قطاع الصيد، حسب ما أعلنت الوزراة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، إن هذا التمويل سيمكن بصفة خاصة، من دعم التسيير المستديم للمصادر البحرية ومن المساهمة في حماية المخزون الوطني من الكائنات البحرية، ومن اقتناء سفينة رقابة لفائدة خفر السواحل ودعم قدراتها العملياتية، بالإضافة الى تنظيم مجموعة نشاطات نموذجية لحماية البحر و الشاطئ من التلوث.

و أشار الوزير إلى أن هذا التمويل سيساعد في تقريب تحقيق العديد من تلك الأهداف، خاصة الأول والثاني والثامن والرابع عشر، المتعلقة على التوالي بمكافحة الفقر و بالقضاء على الجوع وبالعمل اللائق والنمو الاقتصادي و باحترام الحياة البحرية.