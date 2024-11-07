كرم المهرجان الدولي للفيلم المغاربي في مدينة وجدة المغربية، المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساقو، إلى جانب شخصيات أخرى تركت بصمة في عالم السينما والثقافة.

وأعرب سيساقو عن سعادته بهذا التكريم، معتبرا أن مدينة وجدة تعد نموذجًا حيًا للتعدد الثقافي، وتعكس التنوع المميز للمغرب، الذي وصفه “بأنه وطن يمتاز بالغنى في التنوع الثقافي والاختلافات”.

وقدم عبد الرحمن سيساقو خلال المهرجان، دورة من الماستر كلاس حول مواضيع تتعلق بصناعة السينما.

ويشارك في النسخة الثالثة عشرة من مهرجان وجدة للفلم المغاربي، المخرج الموريتاني محمد المصطفى ولد البان، كعضو في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

وانطلق المهرجان يوم 4 من شهر نوفمبر الجاري ويستمر حتى 9 من نفس الشهر.