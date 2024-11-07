قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لقظف، إن المساحات الرعوية التي ألتهمتها الحرائق حتى الآن من هذا الموسم بلغت 390 كيلومترا مربعا.

وأضافت خلال تعليقها على البيان المتعلق بالحملة الوطنية لمكافحة الحرائق، إن الحملة هذا العام حققت حتى الآن نتائج مرضية من حيث سرعة التدخل ونسب الحرائق مقارنة مع العام المنصرم، وتراجعت المساحات المتضررة من 500 كيلومتر مربع في الموسم الماضي، إلى 390 كلمتر مربع حتى الآن.

وأكدت أن الحملة الحالية تتضمن شق 900 كلم من الطرق الواقية، وقد بلغت نسبة التنفيذ فيها حتى الآن 55%، كما أن العمل بدأ في مكونة صيانة الطرق التي من المقرر أن تزيد على 700 كلم، رغم الصعوبات الجمة التي تواجه هذه المكونة، إلى جانب العمل على توقيع عقود مع هيئات المجتمع المدني لشق الطرق الوقائية اليدوية.

وأضافت أن المكونات الأخرى المتعلقة بالتحسيس والتعبئة وإخماد الحرائق متواصلة، إذ تم التمكن في الأخير من إخماد حرائق في ظرف وجيز (أقل من 24 ساعة) بفضل تضافر الجهود بين الفاعلين في العملية بما فيها السكان، مشيرة إلى أن الحملة هذا العام شهدت إضافة ولاية تكانت إلى ولايات الضفة الأربع (كيديماغا، كوركل، لبراكنه، واترارزة) والحوضين ولعصابة.