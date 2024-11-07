توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية غدا الجمعة محدودة بفعل الأتربة على المناطق الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، مع هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى جنوبية شرقية على معظم المناطق.
أوأوضحت أن الحالة العامة لمدينة نواكشوط ستتميز بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة شرقية إلى شمالية شرقية، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم.
وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة:
النعمة………………………..22-32°
تمبدغه……………………….20-38°
ولاته………………………….19-35°
عدل بكرو …………………. 19-37°
باسكنو …………….………..20-37°
لعيون……………………… 20-37°
الطينطان………………… 21-38°
كيفه…………………………20-39°
كنكوصه……………………21-39°
باركيول……………….…….23-39°
كيهيدي…………………….22-40°
مونكل………………………..22-40°
مقامه………………………21-39°
إمبود……………………….23-39°
ألاك………………..……….22-40°
مقطع لحجار………….…22-40°
بوكى…………………..….22-40°
روصو.…………………….21-40°
أبوتلميت………………..22-39°
أطار..…………………….22-38°
وادان……………………….19-35°
شنقيط…………………..18-34°
أوجفت………………….22-38°
انواذيبو…………………21-30°
تجكجه………..…………20-36°
تيشيت………..………..21-37°
سيلبابي………….……22-38°
ازويرات……….……….21-36°
بئر أم اكرين………….21-34°
أكجوجت……………….23-39°
انواكشوط……………24-37°