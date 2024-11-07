قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أمس الأربعاء، إن الأحياء التي تشهد نشاطاً للعصابات في أوقات متأخرة من الليل «بسبب انعدام الإضاءة» ستستفيد من مشروع عصرنة نواكشوط.

وأفاد ولد أبوه في نقطة صحفية للتعليق على اجتماع الحكومة، أن المشروع المستحدث يهدف إلى تعبيد 173 كلم في نواكشوط، تشمل صيانة طريق دائري يبلغ 50 كلم، يسهل مرور الشاحنات والحركة التجارية في نواكشوط.

وأضاف ولد أبوه أن 70 كلم من طرق نواكشوط البينية سيتم تعبيدها وإنارتها، ملفتاً أنها ستكون «توصيلات تربط بين جميع مقاطعات نواكشوط» كما ستجرى توسعة «الطريق الرابط بين البراد ومطار نواكشوط، البالغ 17 كلم».

وفي ذات المناسبة، أكد ولد أبوه أن الحكومة ستعمل في إطار المشروع على إنشاء 470 منشأة تعليمية جديدة مع 40 مركزاً صحياً، مشيراً إلى أنه سيتم توفير المياه في جميع مناطق نواكشوط.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أمس الأربعاء، عن تخصيص 50 ملياراً لتمويل مشروع استعجالي لـ “تطوير وعصرنة العاصمة نواكشوط، وتسهيل ظروف حياة سكانها، وزيادة جاذبيتها”.