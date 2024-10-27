قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، ليل السبت/ الأحد، إن عدد الأسر التي قدمت لهم المفوضية المساعدة تجاوز 2300 أسرة في ولايات الضفة الأربع. مؤكدة أن المفوضية استجابت لاحتياجات المواطنين المتضررين من فيضان مياه النهر، المتعلقة بالمساعدة الغذائية وتوفير المأوى له.،

وأضافت المفوضة، في لقاء عبر شبكة إذاعة موريتانيا، أن توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة، كانت صريحة وواضحة، بضرورة تقييم الوضع الميداني والوقوف الفوري إلى جانب المواطنين المتضررين من فيضان مياه النهر ومؤازرتهم وتقديم العون لهم.

وتشهد الولايات الجنوبية من موريتانيا، على ضفة نهر السنغال، فيضانات مستمرة منذ أسبوعين، نزح على إثرها سكان القرى المحاذية للنهر، وتسعى الدولة الموريتانية لاحتواء آثارها عن طريق إجلاء سكان منطقة النهر إلى مناطق أبعد.