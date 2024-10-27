أعلنت القوات المسلحة المالية (فاما) أمس السبت، أنها قتلت عدة قادة إرهابيين خلال “مهمة هجومية” للبحث وتحييد الجماعات المسلحة الإرهابية في شمال البلاد.

من بين القادة الإرهابيين الذين قُتلوا خلال “المهمة الهجومية” التي جرت في 22 أكتوبر، محمد ولد لبات، “مسؤول لوجستي كبير ومبعوث قائد كتيبة تمبكتو”، وعبد اللطيف الأنصاري، “رئيس عمليات قطاع زويرة”، وفقًا لما ذكره الجيش المالي في بيان.

وأضاف البيان أن ضربات “فاما” دمرت شاحنة صغيرة لوجستية كان على متنها “المسؤولون الإرهابيون المطلوبون منذ فترة طويلة والمراقبون في المنطقة”.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من إعلان الجيش المالي، نجاحه في قتل القيادي البارز في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، فرع تنظيم «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، العزة ولد يحيى، المعروف بجُليبيب الإنصاري.

وتشهد مالي منذ عام 2012، أزمة عميقة متعددة الأبعاد تتمثل في تمردات انفصالية، وتوغلات إرهابية، وعنف بين المجتمعات المحلية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وتشريد مئات الآلاف.