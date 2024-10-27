أعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم مهرجان انواكشوط السينمائي الدولي عن الجوائز النهائية للدورة الثانية من مهرجان انواكشوط السينمائي الدولي.

وجاءت نتائج الدورة الثانية من مهرجان انواكشوط السينمائي الدولي على النحو التالي:

1_فئة صناع المحتوى :

الجائزة الأولى من نصيب: محتوى: “قرية العميان“ أحمد الشاذلي، وقدرها1000 دولار .

-تنويه بمحتوى: قوة عقلك الباطني، لمخرجه عمر لي.

2 فئة أفلام الورشات

فاز بالجائزة الأولى المخرج الشيخ ولد الفروي عن فيلمه “جنون الندم” (ورشة اطار– موريتانيا)، وقدرها 1000 دولار.

-تنويه بفيلم مريم، لمخرجه بمب هاديه الله، من ولاية اينشيري.

3 فئة الأفلام الوثائقية القصيرة

فاز بالجائزة الأولى فيلم “قرن وستة أعوام” لمخرجه؛ محمد نصيف من جمهورية مصر العربية . وقدرها 1000دولار.

-تنويه بالفيلم الوثائقي: قطرة، لمخرجه يونس بن حجرية، من تونس.

4 فئة الأفلام الروائية القصيرة

فاز فيلم همسات الفجر للمخرج كمال الرويني من الجزائر. وقدرها 1000دولار.

– تنويه بفيلم: أثر، لمخرجه فرج معيوف من ليبيا.

5 فئة الأفلام الروائية الطويلة

فاز فيلم ” المرهقون“ بالجائزة الأولى، للمخرج اليميني ؛عمر جمال, وقدرها 1500 دولار.

فيما آلت جائزة لجنة تحكيم هذه المسابقة الى فلم ؛وداعا جوليا, للمخرج السوداني ؛محمد كردفاني من السودان نفس الفئة.