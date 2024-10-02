أعلن أمس الثلاثاء, في مقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، عن انطلاق أعمال الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية – التركية، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، أحمدو محمد محفوظ امباله.

وقال رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية – التركية، النائب سيدي محمد ولد سيدي، إن الفريق “سيعمل، على التنسيق مع الجهات المعنية على تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالتعليم والمعادن والصيد والاقتصاد البحري والسياحة الصحة والزراعة والاستثمارات المشتركة والطاقة المتجددة”.

وأضاف بأن “العلاقات بين الدولتين شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا سريعا حيث تضاعف التبادل التجاري وتعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وبدوره أشاد سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى موريتانيا، برهان كوروغلو، بمستوى علاقات “التعاون الثنائي القائم بين البلدين”، مؤكدا استعداده للعمل على “تطوير هذا التعاون والمضي به إلى مجالات أوسع”.