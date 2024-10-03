انطلقت، اليوم الأربعاء، بمدينة أكجوجت شمالي موريتانيا، أشغال دورة إقليمية لدراسة طرق مكافحة الجراد الصحراوي بالطائرات المسيرة.

وتهدف الدورة، المنظمة من قبل هيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية والمركز الموريتاني لمكافحة الجراد، إلى دراسة وتقاسم أنجع السبل لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي بواسطة التقنيات الحديثة .

وأكد الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، محمد الأمين حموني، خلال افتتاح أشغال الدورة، مشاركة ممثلين لـ13 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وهيئات علمية متخصصة في إجراء البحوث والدراسات التي من شأنها تعزيز الإنتاج والحفاظ على المراعي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة وافق على إحداث هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية بروما في نوفمبر 2000 ، ودخلت اتفاقية إنشائها حيز التنفيذ في فبراير 2022.

وتضم الهيئة 10 بلدان من غرب وشمال غرب إفريقيا وهي موريتانيا، المغرب، ليبيا، مالي، النيجر، السنغال ، تشاد تونس، الجزائر وبوركينافاسو .