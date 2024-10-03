أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم انفصاله عن مدرب منتخب بلاده أليو سيسيه، بناء على طلب وزير الرياضة، بسبب عدم رضاه عن نتائجه الأخيرة وتزايد تراجع شعبيته لدى الجمهور.

وقضى سيسيه (48 عاما) أكثر من تسع سنوات على رأس الإدارة الفنية لـ”أسود التيرانغا” وفاز معهم بكأس الأمم الإفريقية عام 2022.

وأوضح الاتحاد السنغالي في بيان، أنه تلقى خطابا من وزير الرياضة خادي ديان غايي، يرفض فيه تجديد عقد سيسيه الذي انتهى في 31 أغسطس الماضي.

وأضاف أن الوزير تطرق إلى فشل سيسيه في تحقيق الأهداف الموكلة إليه بالفوز بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في ساحل العاج، وبلوغ ربع نهائي كأس العالم الأخيرة عام 2022 بقطر، فضلا عن تراجع المنتخب الوطني في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتابع أن الوزير الذي يشغل منصبه منذ أبريل الماضي علل أيضا قراره بـ “خطر عدم الرضا بين منتخبنا الوطني والسنغاليين”.

وتسلم سيسيه مهامه في 2015، وقاد السنغال إلى لقبها الأول في تاريخ مشاركاتها في كأس أمم إفريقيا خلال نسخة 2022 في الكاميرون، على حساب مصر بركلات الترجيح، بعد وصولها إلى نهائي المسابقة القارية في 2019 في مصر وخسارتها أمام الجزائر.

كما قاد “أسود التيرانغا” في آخر نسختين لكأس العالم في روسيا وقطر، بعد سنوات عدة من عدم المشاركة في العرس العالمي.

وتعرض سيسيه لانتقادات منذ الإقصاء المبكر للسنغال من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج بركلات الترجيح أمام البلد المضيف.

وتصاعدت هذه الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التعادل مع بوركينا فاسو (1-1) في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في سبتمبر الماضي.

وأوضح بيان الاتحاد السنغالي أنه سيتم تعيين “فريق عمل مؤقت” للفترة المتبقية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسينشر الاتحاد في الرابع من أكتوبر الحالي قائمة اللاعبين المختارين لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام مالاوي.