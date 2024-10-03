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تعميم يحصر تزويد المستشفيات بالأدوية على مركزية “كاميك”

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
وزير الصحة مع مديرة كاميك

أصدرت وزارة الصحة الموريتانية، تعميما موجها للمديرين الجهويين للصحة، ومديري المؤسسات الاستشفائية، يحظر تزويد المنشآت الصحية بالأدوية التي لاتخضع للمسار الذي حددته الوزارة.

وقال التعميم الذي وقعه وزير الصحة، و”شدد على تنفيذ مضامينه بسرعة، إن تزويد المنشآت الصحية العمومية بالأدوية، يتم حصرا من طرف مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية (CAMEC)”.

وأضاف أنه تم في الآونة الأخيرة، ملاحظة تزويد بعض المنشآت الصحية العمومية بأدوية لا تخضع لهذا المسار.

وأكد أنه “سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، لتمكين مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، بتلبية متطلبات المنشآت الصحية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية”.

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موري نت
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