أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية, أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية عبر مناطق متفرقة من ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغه , وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي: