أفادت مصلحة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية و التنمية المحلية, أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية تساقطات مطرية عبر مناطق متفرقة من ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغه , وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
النعمة:
النعمة……………… 24 ملم
مقام التيسير…… 17 ملم
مفتاحة2…………. 10 ملم
أمرج:
الزرك…………….. 10 ملم
أمرج…………….. 05 ملم
الفيله……………. 03 ملم
تمبدغة:
حاسي باب………. 06 ملم
أظهر:
أنبيكه لحواش…….. 02 ملم
كيدي ماغه:
قابو:
قابو……………….. 43 ملم
آرقاو……………… 43 ملم
الملكه…………… 40 ملم
دجيكوني………. 40 ملم
الشيه2…………. 35 ملم
الشيه1…………….30 ملم
سابو سيرى……. 22 ملم
كنكو………………. 15 ملم
بغداد…………….. 15 ملم
كدجيول ………….12 ملم
واد النعاج………. 11 ملم
الشكاطه……….. 10 ملم
بعته………………. 10 ملم
كوري…………….. 06 ملم
بولحيه…………… 04 ملم
دجاكيلي……….. 03 ملم
الإسلام………….. 03 ملم
باي دجام…………02 ملم
سيليبابي
أنبيقيره1………… 07 ملم
أنبيقيره تنبو……. 05 ملم
سيليبابي………… 03 ملم
ومبو:
دجيكي……….. 10 ملم
الطبال3……….06 ملم