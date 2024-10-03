أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي، بما يحقق أهداف شعوب القارة في الاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أكدا خلاله حرصهما على دفع مسيرة التعاون بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الوثيقة بين الشعبين ويحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير أحمد فهمي، إن الاتصال تناول كذلك التطورات الإقليمية، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في الشرق الأوسط وكذا على صعيد عدد من القضايا من بينها الجهود الجارية لدعم مسار الحل الليبي الليبي، وحرص الدولتين على الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار بها.